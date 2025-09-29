Тигр смертельно ранил мужчину на глазах у его отца

В индийской деревне Бхамдели тигр смертельно ранил 38-летнего Амола Бабана Наннаваре. Об этом сообщает Times of India.
Мужчина приехал на ферму отца, чтобы передать насос для распыления пестицидов, и случайно столкнулся с хищником, скрывавшимся неподалеку. Тигр внезапно напал на него и попытался утащить в лес, атака произошла на глазах у его отца.
Родственник поднял тревогу, и испугавшийся криков зверь скрылся. Однако спасти Наннаваре не удалось. Известно, что он работал водителем в тигрином заповеднике Тадоба-Андхари. Власти пообещали его супруге компенсацию в размере 50 тысяч рупий (около 47 тысяч рублей), передает издание.
Ранее в индийском штате Уттар-Прадеш тигр напал на 18-летнюю невесту и утащил ее в джунгли. Инцидент произошел в четверг, 18 сентября, около шести утра, когда девушка Камини шла с матерью по делам из деревни Ратхурпур.
Тигр растерзал жителя Кришну Прасада Шарму в непальской провинции Мадхеш. Утром 27 августа мужчина выехал на скутере в лес Адхабхар и вовремя не вернулся домой.