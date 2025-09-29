Открыта двойная звездная система с рекордно коротким периодом обращения

Двойные системы — это не просто две близко расположенные звезды. Они связаны гравитацией и движутся вокруг общего центра масс. Такие системы служат своего рода природными лабораториями, в которых можно наблюдать важнейшие астрофизические процессы: аккрецию, обмен массой, магнитные взаимодействия и релятивистские эффекты. Именно в таких системах активно исследуются механизмы вспышек новых и сверхновых звезд, а также регистрируются гравитационно-волновые события.