Во время теракта в «Крокусе» боевики говорили на арабском языке по телефону

Одна из потерпевших рассказала, что террористы, заканчивая стрельбу в зале и коридоре, обменивались короткими фразами на арабском. Затем она услышала голос женщины, которая говорила с двумя нападавшими. Девушка предположила, что разговор происходил по телефону, так как рядом никого больше не было. Русской речи от террористов она не слышала.
Ранее стало известно, что обвиняемые по делу о теракте в «Крокусе» не располагают достаточными средствами или имуществом для удовлетворения гражданских исков пострадавших. К террористам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей. А их имущество было арестовано ещё на стадии следствия.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.