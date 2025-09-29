Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Миасса решили досрочно начать отопительный сезон

Власти Миасса (Челябинская область) решили досрочно начать отопительный сезон, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В связи с изменением погодных условий принято решение начать отопительный сезон с сегодняшнего дня, 29 сентября. В течение дня будут запущены все городские системы», — прокомментировали в мэрии.

Ранее планировалось начать подачу тепла с 1 октября, однако минувшей ночью на Южном Урале столбики термометров упали до минус 8 градусов.

Напомним, с 29 сентября отопительный сезон стартует в Магнитогорске, Нагайбакском и Кизильском районах. С 30 сентября тепло начнут подавать в Верхнеуральском районе, с 1 октября — Южноуральске.