Власти Миасса решили досрочно начать отопительный сезон

«В связи с изменением погодных условий принято решение начать отопительный сезон с сегодняшнего дня, 29 сентября. В течение дня будут запущены все городские системы», — прокомментировали в мэрии.
Ранее планировалось начать подачу тепла с 1 октября, однако минувшей ночью на Южном Урале столбики термометров упали до минус 8 градусов.
Напомним, с 29 сентября отопительный сезон стартует в Магнитогорске, Нагайбакском и Кизильском районах. С 30 сентября тепло начнут подавать в Верхнеуральском районе, с 1 октября — Южноуральске.