Американка умерла на 2,5 минуты и рассказала о жизни в загробном мире

Американка Триша Баркер пережила клиническую смерть и рассказала газете Daily Mail о пережитом опыте.
Баркер попала в автокатастрофу. Ее госпитализировал с переломами позвоночника и ноги, а также множественными внутренними травмами. Из-за отсутствия страховки девушке пришлось ждать операции 17 часов.
Лежа на операционном столе, пострадавшая почувствовала, как покидает собственное тело. Позже врачи сообщили ей, что она пережила остановку сердца. Баркер вспоминает, что увидела светлых существ позади медиков: девушка отмечает, что они выглядели андрогинными и не напоминали ни мужчин, ни женщин.
Американка почувствовала, что может проходить сквозь стены и резко попала на красивое зеленое пастбище, где сначала якобы встретилась со своим покойным дедом, а затем увидела Бога. Баркер призналась, что успела с ним поговорить: Бог сказал ей, что ее признание — преподавать. После того как девушку вернули к жизни и выписали из больницы, она стала изучать религию и устроилась работать учительницей.
— Это было что-то, что вы не могли отрицать как вибрация. Это не что иное, как чистая любовь, — поделилась Триша в беседе с изданием.
Американка Николь Миус после того как пережила клиническую смерть длительностью две минуты, рассказала о «другой стороне» и о встрече с «голубокожими» существами. Женщина попала в больницу после потери ребенка, где ее отправили в экстренную хирургию, но из-за осложнений она начала терять сознание.