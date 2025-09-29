Американка умерла на 2,5 минуты и рассказала о жизни в загробном мире

Американка почувствовала, что может проходить сквозь стены и резко попала на красивое зеленое пастбище, где сначала якобы встретилась со своим покойным дедом, а затем увидела Бога. Баркер призналась, что успела с ним поговорить: Бог сказал ей, что ее признание — преподавать. После того как девушку вернули к жизни и выписали из больницы, она стала изучать религию и устроилась работать учительницей.