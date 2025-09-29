Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенатор рассказала, будут ли регионы России отключаться от Интернета на целую неделю

Член Совета Федерации развеяла слухи об отключениях Интернета в России.

Источник: Freepik

Сложно представить сегодняшний день без интернета. Он стал не просто источником информации, а пространством для работы, учебы, общения и отдыха, буквально пульсом современной жизни. Однако именно эта тотальная зависимость от сети породила дискуссию о возможном принудительном «цифровом детоксе».

Сенатор Ольга Епифанова опровергла слухи о возможном полном отключении интернета в России на неделю. Она отметила, что идея депутата Арефьева о временном ограничении доступа в сеть для улучшения здоровья и снижения игровой зависимости не нашла широкой поддержки и всерьёз не рассматривается.

Епифанова подчеркнула, что, хотя частичные ограничения в стране уже действуют, полная изоляция рунета была бы чрезмерной мерой. Она объяснила, что подобный шаг нанесёт ущерб экономике, нарушит рабочие и образовательные процессы, а также создаст проблемы в общении между людьми.

При этом сенатор согласилась, что перерыв в использовании интернета мог бы быть полезен для зрения и уменьшения зависимости от социальных сетей. Однако, по её мнению, принудительное отключение интернета для всех на неделю является несправедливым и неоправданным решением, которое ограничит доступ граждан к важной информации и нарушит привычный уклад жизни.