Сенатор рассказала, будут ли регионы России отключаться от Интернета на целую неделю

Сложно представить сегодняшний день без интернета. Он стал не просто источником информации, а пространством для работы, учебы, общения и отдыха, буквально пульсом современной жизни. Однако именно эта тотальная зависимость от сети породила дискуссию о возможном принудительном «цифровом детоксе».
Сенатор Ольга Епифанова опровергла слухи о возможном полном отключении интернета в России на неделю. Она отметила, что идея депутата Арефьева о временном ограничении доступа в сеть для улучшения здоровья и снижения игровой зависимости не нашла широкой поддержки и всерьёз не рассматривается.
Епифанова подчеркнула, что, хотя частичные ограничения в стране уже действуют, полная изоляция рунета была бы чрезмерной мерой. Она объяснила, что подобный шаг нанесёт ущерб экономике, нарушит рабочие и образовательные процессы, а также создаст проблемы в общении между людьми.
При этом сенатор согласилась, что перерыв в использовании интернета мог бы быть полезен для зрения и уменьшения зависимости от социальных сетей. Однако, по её мнению, принудительное отключение интернета для всех на неделю является несправедливым и неоправданным решением, которое ограничит доступ граждан к важной информации и нарушит привычный уклад жизни.