В Белгороде музыканты филармонии продолжили играть после отключения света

Во время атаки ВСУ в филармонии пропало электричество, но это не остановило музыкантов.

Источник: Аргументы и факты

В Белгородской филармонии во время концерта пропало электричество, но музыканты продолжили играть.

На видео, появившемся в Сети, видно, как музыканты играют под свет фонариков телефонов.

«Музыка вечна, как и героизм наших музыкантов», — написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Отметим, что свет в филармонии пропал в результате ракетной атаки ВСУ на город.

При атаке ВСУ в Белгороде была повреждена городская инфраструктура. В результате возникли серьезные перебои с электроэнергией. Два человека были ранены.