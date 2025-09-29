В Белгороде музыканты филармонии продолжили играть после отключения света

В Белгородской филармонии во время концерта пропало электричество, но музыканты продолжили играть.
На видео, появившемся в Сети, видно, как музыканты играют под свет фонариков телефонов.
«Музыка вечна, как и героизм наших музыкантов», — написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Отметим, что свет в филармонии пропал в результате ракетной атаки ВСУ на город.
При атаке ВСУ в Белгороде была повреждена городская инфраструктура. В результате возникли серьезные перебои с электроэнергией. Два человека были ранены.