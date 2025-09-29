Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В челябинском аэропорту задержали и отменили самолёты в Москву

В понедельник, 29 сентября, в челябинском аэропорту имени Игоря Курчатова отменили и задержали самолёты в Москву. Соответствующая информация появилась на онлайн-табло воздушной гавани.

Источник: Pchela.News

В Челябинске отменили самолёт в Москву, который должен был вылететь в 06:05. Ещё один — задержали. Он должен был увезти пассажиров в столицу в 05:20, но отправился лишь в 06:24. На данный момент задерживают самолёт в Москву, который назначен на 14:35. Согласно информации онлайн-табло, рейс перенесли на 15:00. Немного позже также вылетели самолёты в Сочи и Санкт-Петербург.

Напомним, что в залах челябинского аэропорта появились магазины с косметикой, аксессуарами и сладостями, и часть из них работает в формате Duty Free. Теперь авиапассажиры смогут делать покупки прямо перед вылетом.