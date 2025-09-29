В челябинском аэропорту задержали и отменили самолёты в Москву

В Челябинске отменили самолёт в Москву, который должен был вылететь в 06:05. Ещё один — задержали. Он должен был увезти пассажиров в столицу в 05:20, но отправился лишь в 06:24. На данный момент задерживают самолёт в Москву, который назначен на 14:35. Согласно информации онлайн-табло, рейс перенесли на 15:00. Немного позже также вылетели самолёты в Сочи и Санкт-Петербург.