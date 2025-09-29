На следующей неделе по всей Башкирии прозвучат сирены. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
В среду, 1 октября, будут запущены электросирены, громкоговорители, сигналы «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», передачи по телевидению и радиосообщения: «Внимание! Внимание! Проводится комплексная проверка технической системы оповещения населения Республики Башкортостан». Сигнал электросирен продлиться до трех минут.
— Просим сохранять спокойствие! — призвали в ГК ЧС.
