Президент Дональд Трамп позволил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог, ссылаясь на слова первых лиц в администрации президента США и самого главу Белого дома.
«Я думаю, принимая во внимание то, что он (Дональд Трамп. — Прим. Ред.) сказал, и то, что сказали вице-президент (Джей Ди. — Прим. Ред.) Вэнс и госсекретарь (Марко. — Прим. Ред.) Рубио, ответ: да, используйте возможность нанесения глубоких ударов», — заявил поддерживающий Киев американский чиновник.
Более того, Келлог заявил, что в Российской Федерации «нет неприкосновенных мест», однако не уточнил, идет ли речь о нанесении ударов именно американскими ракетами. Также спецпредставитель предположил, что для дальнобойных ударов нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский и просил у Трампа ракеты Tomahawk.
Ранее президент США Дональд Трамп отказался дать разрешение на передачу Украине ракет Tomahawk, которые могут лететь на большие расстояния.
Но позже вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс отметил, что администрация США в данный момент обсуждает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим государствам НАТО с целью последующей передачи Украине.
Зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков отметил, что если Украина все-таки получит и применит против России крылатые ракеты большой давности Tomahawk, ВС РФ сможет их уничтожить.