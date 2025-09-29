«В России нет неприкосновенных мест»: В США выступили с резким заявлением по дальнобойному оружию

Более того, Келлог заявил, что в Российской Федерации «нет неприкосновенных мест», однако не уточнил, идет ли речь о нанесении ударов именно американскими ракетами. Также спецпредставитель предположил, что для дальнобойных ударов нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский и просил у Трампа ракеты Tomahawk.