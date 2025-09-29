Стало известно, как изменится жизнь новосибирцев в октябре

Индексация выплат.
Одним из значимых изменений станет индексация выплат на 7,6% для определенных категорий граждан. Это коснется военнослужащих-контрактников, призывников и сотрудников правоохранительных органов, что поможет поддержать их семьи в условиях растущих цен.
Также на 1,076% увеличатся вознаграждения адвокатам, участвующим в уголовных делах, и преподавателям юридических дисциплин. Это направлено на поддержку системы правосудия.
Пенсии в «цифре».
С 1 октября жители Новосибирска смогут подтверждать назначение пенсии в электронном виде через портал «Госуслуги». Новый документ будет представлен в виде QR-кода, что упростит процесс для пожилых людей и ускорит получение социальных услуг.
Поддержка малого бизнеса.
Для самозанятых и предпринимателей вводятся кредитные каникулы на займы, оформленные после 1 марта 2024 года. Льготный период может составлять до шести месяцев, что поможет малому и среднему бизнесу справиться с трудностями на рынке.
Новые правила для такси и платежных агентов.
С октября изменится список автомобилей, разрешенных для использования в такси. Перевозчики будут обязаны использовать отечественные автомобили, что поддержит местный автопром.
Также вводятся новые требования к платежным агентам: они должны состоять в саморегулируемых организациях и предоставлять отчетность, что повысит прозрачность их работы.
Маркировка и утилизация.
Кампания по маркировке товаров продолжается — с октября в систему «Честный знак» будут включены такие товарные группы, как косметика и цемент. Это поможет бороться с подделками и улучшить рыночную прозрачность.
Также вырастут ставки утилизационного сбора для автомобилей мощностью от 160 л.с.
Помощь общепиту и гостиницам.
С октября лимит выручки для освобождения от НДС в сфере общественного питания увеличивается до 3 млрд рублей. Это позволит новосибирским ресторанам и кафе развиваться и обновлять оборудование.
Также в октябре еще на пять лет будет продлен закон о налоговых льготах для гостиничного бизнеса, что поддержит развитие туризма в регионе.
Новые возможности для семей.
С 22 октября закон позволит погашать ипотечные кредиты в микрофинансовых организациях с помощью материнского капитала. Это даст дополнительные возможности многодетным и молодым семьям, а также обеспечит защиту заемщиков от рисков.
Страхование вкладов и цифровой рубль.
Для долгосрочных вкладов лимит страхового возмещения увеличится с 1,4 до 2,8 млн рублей, что повысит доверие граждан к банкам. Также будет внедрен цифровой рубль, что упростит бюджетный процесс и электронный документооборот.
Таким образом, октябрь 2025 года принесет новосибирцам много нововведений, призванных улучшить качество жизни и поддержать экономику с самых разных направлений.