Звезда «Женского стендапа» призналась в любви к неопрятным мужчинам

Звезда проекта «Женский стендап», юмористка Ольга Малащенко рассказала, что ее привлекает в мужчинах. Речь об этом шла в выпуске «Бабские истории», доступном на YouTube.
Ведущая проекта спросила юмористку, какие качества в мужчине она считает отталкивающими. На что Малащенко ответила, что считает странным зацикленность потенциального избранника на собственной внешности.
«Для меня это несексуально просто. Мне нравится что-то грязноватое, я много где это говорила. Я люблю какую-то такую немытость», — призналась юмористка.
