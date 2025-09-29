Ричмонд
Звезда «Женского стендапа» призналась в любви к неопрятным мужчинам

Юмористка Малащенко призналась, что считает привлекательными неопрятных мужчин.

Звезда проекта «Женский стендап», юмористка Ольга Малащенко рассказала, что ее привлекает в мужчинах. Речь об этом шла в выпуске «Бабские истории», доступном на YouTube.

Ведущая проекта спросила юмористку, какие качества в мужчине она считает отталкивающими. На что Малащенко ответила, что считает странным зацикленность потенциального избранника на собственной внешности.

«Для меня это несексуально просто. Мне нравится что-то грязноватое, я много где это говорила. Я люблю какую-то такую немытость», — призналась юмористка.

Между тем, российский стендап-комик Сергей Орлов рассказал об особенности уехавших из России зрителей. Об этом речь шла на шоу «Самый хороший подкаст» в соцсети «ВКонтакте». По его словам, русскоязычная публика в разных странах не отличается, но при этом многие могут выглядеть несовременно.