Звезда «Женского стендапа» призналась в любви к неопрятным мужчинам

Между тем, российский стендап-комик Сергей Орлов рассказал об особенности уехавших из России зрителей. Об этом речь шла на шоу «Самый хороший подкаст» в соцсети «ВКонтакте». По его словам, русскоязычная публика в разных странах не отличается, но при этом многие могут выглядеть несовременно.