Ушел из жизни главврач больницы № 1 города Октябрьского Сергей Иванов

Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
Как написал глава ведомства в социальных сетях, Сергей Петрович был настоящим профессионалом своего дела.
«Его знания и опыт служили надежной опорой для коллег и пациентов. Внимание к деталям и высокие стандарты качества работы были его отличительными чертами. Но главное, что выделяло Сергея Петровича среди других — это его большая душа и доброе сердце. Его дипломатичность и высокий уровень культуры помогали находить компромиссы в сложных ситуациях, создавая атмосферу доверия и уважения в коллективе. Сергей Петрович оставил после себя не только профессиональное наследие, но и теплые воспоминания о том, каким человеком он был. Его доброта и мудрость навсегда останутся в наших сердца», — говорится в тексте соболезнования.
Сергей Иванов родился в 1966 году. В 1990 году окончил Башкирский государственный медицинский институт. В 2020 году был награжден орденом Пирогова.
«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного и разделяет горечь невосполнимой утраты.