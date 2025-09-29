Ричмонд
Ушел из жизни главврач больницы № 1 города Октябрьского Сергей Иванов

Ему было 59 лет.

Источник: Башинформ

Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Как написал глава ведомства в социальных сетях, Сергей Петрович был настоящим профессионалом своего дела.

«Его знания и опыт служили надежной опорой для коллег и пациентов. Внимание к деталям и высокие стандарты качества работы были его отличительными чертами. Но главное, что выделяло Сергея Петровича среди других — это его большая душа и доброе сердце. Его дипломатичность и высокий уровень культуры помогали находить компромиссы в сложных ситуациях, создавая атмосферу доверия и уважения в коллективе. Сергей Петрович оставил после себя не только профессиональное наследие, но и теплые воспоминания о том, каким человеком он был. Его доброта и мудрость навсегда останутся в наших сердца», — говорится в тексте соболезнования.

Сергей Иванов родился в 1966 году. В 1990 году окончил Башкирский государственный медицинский институт. В 2020 году был награжден орденом Пирогова.

«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного и разделяет горечь невосполнимой утраты.