Ушел из жизни главврач больницы № 1 города Октябрьского Сергей Иванов

«Его знания и опыт служили надежной опорой для коллег и пациентов. Внимание к деталям и высокие стандарты качества работы были его отличительными чертами. Но главное, что выделяло Сергея Петровича среди других — это его большая душа и доброе сердце. Его дипломатичность и высокий уровень культуры помогали находить компромиссы в сложных ситуациях, создавая атмосферу доверия и уважения в коллективе. Сергей Петрович оставил после себя не только профессиональное наследие, но и теплые воспоминания о том, каким человеком он был. Его доброта и мудрость навсегда останутся в наших сердца», — говорится в тексте соболезнования.