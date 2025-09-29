Создан диагностический комплекс для определения опасного заболевания у коров

Кетоз относится к метаболическим заболеваниям и связан с нарушением обмена веществ, в частности белков и углеводов, в организме животного. На заболеваемость влияют такие факторы как высокая молочная продуктивность, некачественные корма, несбалансированный рацион. Кетоз представляет серьезную опасность для здоровья животных: избыток кетоновых тел ведет к таким последствиям как снижение удоя, проблемы с воспроизводством, а в тяжелых случаях может повлечь летальный исход.