«Пролетел практически над Солигорском». Яркий метеороид был замечен в небе над Беларусью

Ученые объяснили, что белорусы и жители соседних с Беларусью стран ночью 22 сентября могли наблюдать в ночном небе суперболид. Примерно в 02.00 ночи небо озарило небесное тело, яркость которого была близка к полной Луне. Метеороид в момент пролета ярко осветил местность так, что небо даже приобрело голубой цвет.