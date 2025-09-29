«Пролетел практически над Солигорском». Яркий метеороид был замечен в небе над Беларусью

В небе над Беларусью можно было наблюдать яркий огненный шар. Его происхождение объяснили в Минском планетарии.
Ученые объяснили, что белорусы и жители соседних с Беларусью стран ночью 22 сентября могли наблюдать в ночном небе суперболид. Примерно в 02.00 ночи небо озарило небесное тело, яркость которого была близка к полной Луне. Метеороид в момент пролета ярко осветил местность так, что небо даже приобрело голубой цвет.
— Он пролетел практически над Солигорском в северном направлении, — уточнили в планетарии.
При этом болид был зафиксирован сразу тремя камерами Белорусской метеорной сети. Это позволило определить его точную траекторию в атмосфере и космическую орбиту.
— Спектр показал, что это был редкий железный метеороид. Космическое тело вошло в атмосферу со скоростью 29,5 километра в секунду и загорелось на высоте 94 километра, а затем резко погасло на 57 километров, — пояснили специалисты.
Так, как метеороид полностью сгорел в атмосфере, то метеоритного падения не случилось.