ВЦИОМ: 30 процентов россиян хотят начать копить на пенсию до 25 лет

30 процентов жителей России считают, что копить на пенсию нужно начинать до 25 лет, еще 25 процентов — в возрасте до 35 лет. С такими данными выступила пресс-служба ВЦИОМ.
По данным опроса, лишь 17 процентов респондентов уверены, что им хватит будущей пенсии для комфортной жизни, иначе считают 76 процентов.
14 процентов участников опроса выразили мнение, что начинать откладывать нужно в возрасте от 36 до 45 лет.
— Пока это в большей степени норма дискурсивная, поскольку институциональные каналы превращения этих намерений в устойчивые пенсионные доходы в практике не закреплены, — цитирует председателя научного совета Аналитического центра ВЦИОМ Степана Львова РИА Новости.
С повышением минимального размера оплаты труда (МРОТ) в следующем году также должны увеличиться минимальные размеры выплат по больничным, декретным и отпускным. Об этом сообщил член Общественной палаты России Евгений Машаров. С 2026 года МРОТ вырастет более чем на 20 процентов и составит 27 093 рубля.
В случае нехватки баллов и стажа для выхода на страховую пенсию россияне могут их докупить, сообщила сенатор Наталия Косихина. Она пояснила, что для этого необходимо подать заявление о вступлении в обязательное пенсионное страхование в территориальное отделение Социального фонда России.
В России предложили снижать пенсионный возраст для родителей двух и более детей. Такая мера поможет стимулировать рождаемость, считают авторы инициативы. Сработает ли? Ответ на этот вопрос выясняла «Вечерняя Москва».