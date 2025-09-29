На Дону предупредили об опасности заражения бешенством

Специалисты обращают внимание на актуальность этой проблемы для Ростовской области. За текущий период 2025 года в регионе зарегистрированы случаи заболеваний животных бешенством, включая лис, волков и собак, хотя случаев заражения людей не выявлено. Об этом сообщает управление регионального отделения Роспотребнадзора.