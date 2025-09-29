Ричмонд
На Дону предупредили об опасности заражения бешенством

Специалисты обращают внимание на актуальность этой проблемы для Ростовской области. За текущий период 2025 года в регионе зарегистрированы случаи заболеваний животных бешенством, включая лис, волков и собак, хотя случаев заражения людей не выявлено. Об этом сообщает управление регионального отделения Роспотребнадзора.

Бешенство остается неизлечимым заболеванием, передающимся через укусы или ослюнение инфицированными животными. Особую опасность представляют дикие животные — лисы, волки, еноты, а также домашние питомцы. Наиболее уязвимыми являются дети, поэтому важно проводить с ними разъяснительные беседы и избегать контактов с незнакомыми животными.

В случае укуса или ослюнения животным необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью в травматологический пункт для проведения антирабических прививок. Эффективность лечения напрямую зависит от своевременности обращения. Также важна ежегодная вакцинация домашних животных и соблюдение правил их содержания.

Соблюдение этих мер позволит предотвратить распространение смертельно опасного заболевания.