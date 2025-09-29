В Башкирии «комендантский час» для детей увеличится на два часа

С 1 октября в Башкирии ночной «комендантский час» для детей перейдет на зимнее время и увеличится на два часа. Это значит, что несовершеннолетние не смогут находиться на улице и в общественных местах одни, без сопровождения родителей с 22.00 до 6.00.