Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии «комендантский час» для детей увеличится на два часа

За нарушение режима предусмотрен штраф.

Источник: Башинформ

С 1 октября в Башкирии ночной «комендантский час» для детей перейдет на зимнее время и увеличится на два часа. Это значит, что несовершеннолетние не смогут находиться на улице и в общественных местах одни, без сопровождения родителей с 22.00 до 6.00.

До конца сентября запрет действует с полночи и до 6 утра.

В региональном Госсобрании напомнили, за нарушение режима «комендантского часа» предусмотрен штраф в размере от 500 до 2000 рублей.

Ограничения установлены законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Республике Башкортостан», пояснили в Госсобрании РБ.