В Башкирии «комендантский час» для детей увеличится на два часа

С 1 октября в Башкирии ночной «комендантский час» для детей перейдет на зимнее время и увеличится на два часа. Это значит, что несовершеннолетние не смогут находиться на улице и в общественных местах одни, без сопровождения родителей с 22.00 до 6.00.
До конца сентября запрет действует с полночи и до 6 утра.
В региональном Госсобрании напомнили, за нарушение режима «комендантского часа» предусмотрен штраф в размере от 500 до 2000 рублей.
Ограничения установлены законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Республике Башкортостан», пояснили в Госсобрании РБ.