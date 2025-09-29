Главные новости 29 сентября 2025 года

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его план по урегулированию конфликта в секторе Газа получил «хороший отклик» от Израиля и арабских лидеров. Политик добавил, что мирная инициатива позволит достичь «более широкого мира» и он планирует обсудить ее с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. В ХАМАС заявили, что план Трампа не получали.