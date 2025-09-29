Ричмонд
Главные новости 29 сентября 2025 года

Последние новости за сегодня — 29 сентября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 29 сентября 2025.

Трамп назвал свой план по Газе нацеленным на «более широкий мир»

Источник: Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его план по урегулированию конфликта в секторе Газа получил «хороший отклик» от Израиля и арабских лидеров. Политик добавил, что мирная инициатива позволит достичь «более широкого мира» и он планирует обсудить ее с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. В ХАМАС заявили, что план Трампа не получали.

В Белгородской области устраняют последствия атаки ВСУ

Источник: Настоящий Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о работе аварийных бригад, устраняющих последствия удара Киевом по инфраструктуре региона 28 сентября. После обстрела часть населенных пунктов субъекта осталась без электричества. Сейчас энергетики стараются в максимально короткие сроки завершить восстановительные работы.

Партия Санду может сохранить большинство в парламенте

Источник: Reuters

По предварительным данным выборов в парламент Молдавии, Партия действия и солидарности (ПДС), учрежденная президентом страны Майей Санду, сохранит большинство мандатов. Результаты подсчета 99,12% бюллетеней указывают, что 49,88% избирателей проголосовали за ПДС. Таким образом, партия Санду получит 55 мест из 101 в парламенте.

В Венгрии предложили Украине отказаться от территорий

Источник: Héctor Martínez/CC0

В МИД Венгрии сделали заявление по поводу возврата украинских территорий, занятых Россией. По мнению госсекретаря министерства Левенте Мадьяра, Киеву стоит отказаться от пятой части своих земель, чтобы дипломатическим путем разрешить конфликт с Москвой. По словам дипломата, стране важнее сохранение жизнеспособности, а не километров.

Дания подняла истребители после сообщений о дронах

Источник: Danish Armed Forces

Минобороны Дании подняло по тревоге истребители над островом Борнхольм после того, как местные жители сообщили о беспилотных летательных аппаратах. Самолеты совершили несколько полетов над датской территорией в юго-западной части Балтийского моря. Ранее в Дании зафиксировали дроны рядом с несколькими военными объектами.

