Очереди на заправках объяснили ажиотажным спросом в Хабаровском крае

В Ванинском и Советско-Гаванском районах образовались очереди на заправках. Водители жалуются на сложности с покупкой бензина, но власти уверяют, что дефицита топлива нет. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Жители Ванинского и Советско-Гаванского районов несколько дней сталкиваются с проблемами на заправках. Машины выстраиваются в длинные очереди, люди опасаются перебоев с бензином.
Глава Ванинского района Алексей Маслов рассказал, что поставки топлива идут в штатном режиме. На Комсомольском НПЗ завершились регламентные работы, и уже отгружено 180 тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95. Топливо поступит в продажу в ближайшие два дня и покроет потребности до 12 октября. Следующие партии также готовятся к отправке.
По его словам, проблемы создал ажиотажный спрос. Люди начали заправляться с запасом, покупая бензин впрок. Из-за этого на некоторых АЗС топливо заканчивалось быстрее, чем успевали подвозить новые партии. Там, где бензин был в наличии, образовывались километровые очереди.
Алексей Маслов призвал водителей не поддаваться панике и заправляться только по необходимости. Это поможет стабилизировать ситуацию и избежать перебоев.