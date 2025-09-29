Очереди на заправках объяснили ажиотажным спросом в Хабаровском крае

Глава Ванинского района Алексей Маслов рассказал, что поставки топлива идут в штатном режиме. На Комсомольском НПЗ завершились регламентные работы, и уже отгружено 180 тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95. Топливо поступит в продажу в ближайшие два дня и покроет потребности до 12 октября. Следующие партии также готовятся к отправке.