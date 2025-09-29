В Севастополе открыли рейд

«Морской пассажирский транспорт возобновляет работу», — сказано в сообщении.
Рейд в Севастополе закрыли около 8 утра в понедельник. О причинах не сообщалось. Также перекрывали Крымский мост.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
