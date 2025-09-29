Ричмонд
В Татарстане официально дали старт отопительному сезону

В некоторых городах отопление включили уже 22 сентября.

В Татарстане официально стартовал отопительный сезон. В ряде городов подачу тепла начали ещё с 22 сентября, однако в столице его включили только 29 сентября.

Холодные ночи побудили руководителей детских садов и медицинских учреждений обращаться с просьбами об ускоренном запуске отопления. Мэр Казани Ильсур Метшин принял решение начать отопительный сезон в городе с 29 сентября.

При этом в четырех крупных городах республики — Набережных Челнах, Альметьевске, Елабуге и Зеленодольске — тепло уже несколько дней поступает в жилые дома, сообщает «Вести Татарстан». Первые горячие батареи получили дети в детских садах, пациенты больниц и другие социальные учреждения. В частности, детском саду «Теремок» в Набережных Челнах батареи начали работать с 22 сентября. В Альметьевске также отопление было запущено в первую очередь для социальных учреждений, а в Елабуге тепло стало доступным 22 сентября не только для больниц и школ, но и для многих жилых домов. Зеленодольск начал подачу тепла 24 сентября, и уже 80 процентов объектов в городе получили отопление.