В Татарстане официально дали старт отопительному сезону

При этом в четырех крупных городах республики — Набережных Челнах, Альметьевске, Елабуге и Зеленодольске — тепло уже несколько дней поступает в жилые дома, сообщает «Вести Татарстан». Первые горячие батареи получили дети в детских садах, пациенты больниц и другие социальные учреждения. В частности, детском саду «Теремок» в Набережных Челнах батареи начали работать с 22 сентября. В Альметьевске также отопление было запущено в первую очередь для социальных учреждений, а в Елабуге тепло стало доступным 22 сентября не только для больниц и школ, но и для многих жилых домов. Зеленодольск начал подачу тепла 24 сентября, и уже 80 процентов объектов в городе получили отопление.