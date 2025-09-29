Автобусный парк Екатеринбурга получит 150 новых машин

Машины получены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» по программе Государственной транспортной лизинговой компании. Всего по ней в столицу Урала в 2025 году прибудет 150 новых автобусов: 20 из них будут большого класса — на более чем 90 мест, а 130 — среднего класса, на 70 мест.