Автобусный парк Екатеринбурга получит 150 новых машин

«Первые 14 автобусов, приобретенные перевозчиками Екатеринбурга, прибыли на транспортные предприятия. Они выйдут на маршруты уже в начале октября», — говорится в сообщении от мэрии.
Машины получены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» по программе Государственной транспортной лизинговой компании. Всего по ней в столицу Урала в 2025 году прибудет 150 новых автобусов: 20 из них будут большого класса — на более чем 90 мест, а 130 — среднего класса, на 70 мест.
Заявку на закупку машин по данной программе для Свердловской области направил губернатор Денис Паслер. Благодаря такому решению перевозчики, задействованные в сфере общественного транспорта, смогут приобретать новый транспорт в лизинг на льготных условиях.
«Суммарно благодаря программе удастся сэкономить 685 миллионов рублей: скидка на каждый автобус большого класса составит 6,3 миллиона рублей, а на общественный транспорт среднего класса — 4,3», — рассказали в администрации Екатеринбурга.
В мэрии также напомнили, что обновление парка автобусов является частью транспортной реформы, которую инициировал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. В этом году для парков общественного транспорта закупили 50 новых троллейбусов, 15 трехсекционных трамваев и 15 больших автобусов-гармошек.