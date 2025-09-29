Экологические нарушения в порту Таганрога устранены

В Таганроге суд по иску транспортного прокурора обязал ЗАО «Приазовье» привести документацию в соответствие с природоохранным законодательством. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
— Проверка показала: в проекте по перевалке угля отсутствуют сведения о конкретных технологиях и методах, уменьшающих вред окружающей среде. Прокурор направил иск в городской суд с требованием обеспечить разработку и утверждение полной экологической документации, включив в нее меры по сокращению выбросов загрязняющих веществ.
Суд полностью удовлетворил исковые требования. Исполнение решения находится на контроле.