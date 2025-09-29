Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экологические нарушения в порту Таганрога устранены

В порту Таганрога устранили нарушения охраны окружающей среды.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге суд по иску транспортного прокурора обязал ЗАО «Приазовье» привести документацию в соответствие с природоохранным законодательством. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

— Проверка показала: в проекте по перевалке угля отсутствуют сведения о конкретных технологиях и методах, уменьшающих вред окружающей среде. Прокурор направил иск в городской суд с требованием обеспечить разработку и утверждение полной экологической документации, включив в нее меры по сокращению выбросов загрязняющих веществ.

Суд полностью удовлетворил исковые требования. Исполнение решения находится на контроле.