SCMP: В Китае смоделировали тройной ядерный удар по подземной цели

Китайские инженеры провели лабораторный эксперимент по моделированию последствий одновременного удара тремя ядерными боеголовками по одной подземной цели, сообщила South China Morning Post со ссылкой на научную группу под руководством доцента Сюй Сяохуэя из Инженерного университета НОАК в Нанкине.
Исследователи создали испытательную установку на основе вакуумной камеры, которая позволяет воспроизводить физические эффекты многократного поражения заглубленного бункера. Эксперимент задуман как способ оценить эффективность технологий для нейтрализации подобных объектов.
В публикациях отмечалось, что интерес к таким разработкам усилился после сообщений о невысокой эффективности обычных бомб против некоторых подземных сооружений, где основные мощности могли сохраниться. Авторы исследования полагают, что модель дает представление о том, какие параметры важны при ударе по глубоким целям.
Ученые подчеркнули, что реализация точных, синхронизированных многократных ударов потребует гиперзвуковых носителей, продвинутых систем управления полетом и надежных каналов связи для координации детонаций. Традиционные ядерные средства таких возможностей не обеспечивают, хотя некоторые современные системы теоретически способны частично решить эти задачи, передает издание.
Журналист британского издания Express Алекс Эванс смоделировал последствия ядерного удара по университетским городам Великобритании. Для эксперимента использовался онлайн-инструмент Nuke Map, созданный профессором ядерной физики Алексом Веллерштейном из Технологического института Стивенса.