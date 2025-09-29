SCMP: В Китае смоделировали тройной ядерный удар по подземной цели

В публикациях отмечалось, что интерес к таким разработкам усилился после сообщений о невысокой эффективности обычных бомб против некоторых подземных сооружений, где основные мощности могли сохраниться. Авторы исследования полагают, что модель дает представление о том, какие параметры важны при ударе по глубоким целям.