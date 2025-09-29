Два человека погибли при крушении легкого самолета в Техасе

До этого у деревни Паново в Коломенском районе Московской области разбился спортивный самолет. Сообщалось, что четыре человека, находившиеся на борту, погибли. После падения воздушное судно загорелось. Профильные эксперты вскоре прибыли на место происшествия. Позже появились кадры с места случившегося.