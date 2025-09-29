Ричмонд
Два человека погибли при крушении легкого самолета в Техасе

Отмечается, что на борту во время крушения двухмоторного самолета Cessna 340 1972 года выпуска были мужчина и женщина.

После вылета пилот самолета обнаружил техническую неисправность, после чего попытался вернуться в аэропорт, однако не сумел выровняться со взлетно-посадочной полосой.

В результате крушения самолет загорелся. Прибывшие на место экстренные службы ликвидировали возгорание, сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы, передает телеканал.

Ранее в Рязанской области разбился легкомоторный самолет Х-32 «Бекас». В результате происшествия погиб один человек — пилот. Других жертв и разрушений на земле не было.

До этого у деревни Паново в Коломенском районе Московской области разбился спортивный самолет. Сообщалось, что четыре человека, находившиеся на борту, погибли. После падения воздушное судно загорелось. Профильные эксперты вскоре прибыли на место происшествия. Позже появились кадры с места случившегося.