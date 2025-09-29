Ричмонд
В деревне под Казанью снесли историческую деревянную мечеть

Жители сами попросили об этом руководство поселения.

Источник: Комсомольская правда

В деревне Иске Юрт в Пестречинском районе была снесена старинная деревянная мечеть, построенная предположительно в 1884 году. Это здание, отличавшееся своей прочностью и сохранностью, было демонтировано экскаватором.

Блогер Рамис Латыпов в соцсетях рассказал, что местные власти мотивировали снос тем, что мечеть находилась в заброшенном состоянии и не использовалась по назначению. Жители попросили о сносе, так как опасались, что здание может стать местом сбора молодежи.

Историческое здание мечети было демонтировано в июне. Бревна погрузили в грузовики и увезли — часть продали, остальное отправили на свалку. По словам блогера, глава села сообщил, что старая мечеть стала ненужной после завершения строительства новой, а обветшавшее здание привлекало молодежь. Местные власти обещали создать сквер на месте мечети, сообщает 116.ru.

Напомним, в Казани ищут новый участок для Соборной мечети. Поиски места для нее продолжаются с 2020 года.