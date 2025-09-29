В деревне под Казанью снесли историческую деревянную мечеть

Блогер Рамис Латыпов в соцсетях рассказал, что местные власти мотивировали снос тем, что мечеть находилась в заброшенном состоянии и не использовалась по назначению. Жители попросили о сносе, так как опасались, что здание может стать местом сбора молодежи.