Омский кардиолог развеяла главные мифы о здоровье сердца

Эксперт объяснила, какие убеждения могут быть опасны.

Источник: Комсомольская правда

Во Всемирный день сердца, 29 сентября, кардиолог Консультативно-диагностического медицинского центра Наталья Варлакова разобрала распространенные заблуждения о сердечном здоровье. Об этом рассказали в минздраве Омской области.

Первый миф, который назвала врач — уверенность, что болезни сердца угрожают только пожилым. На самом деле проблемы могут возникнуть в любом возрасте, особенно при наличии ожирения или при курении. Второе заблуждение — все жиры вредны для сердца. Кардиолог уточнила: ненасыщенные жиры типа омега-3 полезны.

Третий опасный миф — отсутствие симптомов означает здоровое сердце. Специалист предупредила, что многие заболевания протекают незаметно, поэтому важна регулярная диспансеризация с ЭКГ и контролем уровня сахара.

Утверждение о пользе тренировок подтвердилось. Регулярные физические упражнения действительно укрепляют сердечную мышцу и улучшают кровообращение.

