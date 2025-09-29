Омский кардиолог развеяла главные мифы о здоровье сердца

Первый миф, который назвала врач — уверенность, что болезни сердца угрожают только пожилым. На самом деле проблемы могут возникнуть в любом возрасте, особенно при наличии ожирения или при курении. Второе заблуждение — все жиры вредны для сердца. Кардиолог уточнила: ненасыщенные жиры типа омега-3 полезны.