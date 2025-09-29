Reuters: Иран казнил одного из самых важных шпионов Израиля

29 сентября в Иране казнили некого Бахмана Чуби-асла, который являлся «одним из самых важных шпионов Израиля в Иране». Об этом со ссылкой на судебное издание Mizan сообщает Reuters, добавив, что Иран казнил многих лиц, обвиненных в связях с израильской разведкой Моссад и содействии ее операциям в стране.
«Основной целью “Моссада” при привлечении обвиняемого к сотрудничеству было получение базы данных правительственных учреждений и создание бреши в иранских центрах обработки данных, наряду с чем он преследовал и другие второстепенные цели, в том числе расследование маршрута ввоза электронного оборудования», — отмечает издание.
Подсудимый подавал апелляцию, однако Верховный суд отклонил ее, подтвердив смертный приговор по обвинению в «коррупции на земле».
В июне в Иране привели в исполнение смертный приговор в отношении трёх человек, которые были признаны виновными в сотрудничестве с израильской разведкой «Моссад» и в контрабанде оборудования, использованного для совершения убийства.
Позже, в августе, также был казнен ещё один мужчина, обвиненный в шпионаже в пользу израильского «Моссада». Утверждается, что он передал данные об ученом-ядерщике.