Reuters: Иран казнил одного из самых важных шпионов Израиля

29 сентября в Иране казнили некого Бахмана Чуби-асла, который являлся «одним из самых важных шпионов Израиля в Иране». Об этом со ссылкой на судебное издание Mizan сообщает Reuters, добавив, что Иран казнил многих лиц, обвиненных в связях с израильской разведкой Моссад и содействии ее операциям в стране.