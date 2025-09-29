Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гроб уже несколько дней лежит вдоль трассы в Хабаровске

Хабаровчане заметили цинковый гроб на обочине дороги, ведущей к камнерезному заводу, более недели назад. Местные сообщили о находке в полицию, однако гроб убирать никто не спешил.

Источник: Губерния онлайн

«Данную находку увидела еще 20 сентября. Рядом стояла машина, и мужчина ходил с телефоном вокруг. Я думала, что, возможно, вызвал или сделал заявку в органы. Но через неделю, в пятницу, 26 числа, данная находка так и продолжала лежать. Я позвонила в службу 112, они передали информацию в полицию. В этот же день поздно вечером мне позвонила полиция и попросила им помочь найти место нахождения», — рассказала Наталья.

Сегодня Наталья вновь выехала на место, где лежит гроб. К моменту ее приезда неизвестные успели его вскрыть.

«Я пока стояла, позвонила опять в 112 и ждала, может кто-нибудь да приедет. Смотрю, приехала машина, вышел мужчина, стал ходить вокруг. Я вышла, спросила, кто вы. Он сказал, что с администрации. Ну и на мой вопрос, что делать дальше, ответил, что это уже не первый случай такой находки. Сказал, будут разбираться, искать, кто это вывезет», — добавила Наталья.