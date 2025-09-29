Ричмонд
На юге Китая зафиксировано 3153 новых случая заражения вирусом чикунгунья

Большинство случаев заболевания были диагностированы в городском округе Цзянмэнь.

Источник: Аргументы и факты

В южной китайской провинции Гуандун в период с 21 по 27 сентября зафиксировано 3 153 новых случая заражения вирусом чикунгунья, что больше, чем неделей ранее, сообщил региональный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что 2 927 случая были диагностированы в городском округе Цзянмэнь, остальные — в городах Гуанчжоу, Фошань, Шэньчжэнь, Чжухай и других населенных пунктах.

Как заявил директор гуандунского центра по контролю и профилактике заболеваний Кан Минь, риск распространения лихорадки, переносимой комарами, увеличивает повышенная мобильность населения в период государственных праздников в Китае (1−8 октября).

На 26 сентября в городе для борьбы с переносчиками заболевания была сформирована группа из более 14 тысяч человек.

Сообщается, что из-за чикунгуньи в городском округе Цзянмэнь с населением порядка 5 млн человек введен третий уровень реагирования.

Неделей ранее в провинции Гуандун было выявлено не менее 2426 случаев заражения вирусом чикунгунья.

Ранее эпидемиолог Геннадий Онищенко связал распространение чикунгуньи с изменением климата.