Стала известна возможная причина смерти спортсменки Ирины Синецкой

О самой смерти стало известно ночью 29 сентября: Синецкая скончалась на 47-м году жизни. Синецкая является 11-кратной чемпионкой России. Кроме того, на ее счету серебро и бронза чемпионатов мира, серебро чемпионата Европы. Также она была заслуженным мастером спорта.