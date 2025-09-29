Ричмонд
Стала известна возможная причина смерти спортсменки Ирины Синецкой

Трехкратная чемпионка мира и пятикратная чемпионка Европы по боксу Ирина Синецкая умерла во сне. Об этом стало известно в понедельник, 29 сентября.

Трехкратная чемпионка мира и пятикратная чемпионка Европы по боксу Ирина Синецкая умерла во сне. Об этом стало известно в понедельник, 29 сентября.

— Ирина умерла во сне. Причины устанавливаются, возможно, тромб, — сказал собеседник ТАСС.

О самой смерти стало известно ночью 29 сентября: Синецкая скончалась на 47-м году жизни. Синецкая является 11-кратной чемпионкой России. Кроме того, на ее счету серебро и бронза чемпионатов мира, серебро чемпионата Европы. Также она была заслуженным мастером спорта.