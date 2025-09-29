Экстремальное атмосферное давление ожидается в Москве 30 сентября

— По оценкам, атмосферное давление в Москве во вторник составит 765−767 миллиметров ртутного столба. Это около рекордного значения, будет ли оно побито — посмотрим. Однозначно существует характеристика того, что это экстремально высокое давление, — отметил Вильфанд в беседе с ТАСС.