Экстремальное атмосферное давление ожидается в Москве 30 сентября

Экстремально высокое атмосферное давление ожидается в Москве во вторник, 30 сентября. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По данным метеоролога, в течение недели давление в столице будет выше нормы на 17−18 миллиметров ртутного столба.
— По оценкам, атмосферное давление в Москве во вторник составит 765−767 миллиметров ртутного столба. Это около рекордного значения, будет ли оно побито — посмотрим. Однозначно существует характеристика того, что это экстремально высокое давление, — отметил Вильфанд в беседе с ТАСС.
Также Вильфанд отметил, что снег покрыл около 30 процентов российской территории. Снежная погода установилась на Урале, что является довольно редким событием.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов также сообщил, что дальше погода установится на одном уровне: ночью местами ожидаются заморозки, а днем воздух будет прогреваться примерно до плюс 10 градусов.
Кроме того, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец добавил, что старое бабье лето придет в столицу на этой неделе.