ВЦИОМ: большинство россиян рассчитывают на дополнительные доходы на пенсии

Более половины россиян (65%) планируют иметь дополнительные источники дохода помимо государственной пенсии после выхода на пенсию. Об этом есть информация на официальном сайте аналитического центра ВЦИОМ.
По результатам опроса, 65% участников ожидают получения дополнительных источников дохода после выхода на пенсию. В то же время, 27% не рассчитывают на такие источники. Исследование проводилось среди мужчин в возрасте до 62 лет включительно и женщин до 57 лет включительно.
Отмечается, что большинство опрошенных хотят продолжить работать по профессии или найти ту работу, которая будет им под силу. В то же время большинство опрошенных считают, что именно важно продолжать себя выражать в профессии, в которой проработали всю жизнь.
