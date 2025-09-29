В Хабаровском крае завершился форум «Амур»

В рамках президентского нацпроекта «Молодежь и дети» в Хабаровском крае с 22 по 25 сентября состоялся Всероссийский форум молодых предпринимателей «Амур» (16+) платформы «Росмолодежь. Форумы». Мероприятие объединило молодежь из 60 регионов от 14 до 35 лет, сообщает ИА AmurMedia.
Форум «Амур» — ключевое событие Центра развития молодежного предпринимательства «Амур» — проект от Росмолодежь. Программа включала интенсивную образовательную программу, стратегические сессии и мастер-классы от ведущих экспертов в области предпринимательства.
— Амур и Хабаровский край в очередной раз подтвердили статус федеральной площадки, которая заряжает молодых предпринимателей и ребят. Мы сегодня видим среди сообщества молодых предпринимателей тех, кто хочет развивать не только своё дело, но и свой город, регион. В лице Федерального агентства по делам молодежи мы верим, что у нас получится достичь всех национальных целей благодаря вам, — обратился на торжественной церемонии закрытия форума к участникам советник руководителя Росмолодежь Олег Макаров.
Участники форума работали по трем образовательным направлениям: «Создавай на Амуре» для молодых предпринимателей от 18 до 35 лет, «Вдохновляй на Амуре» для действующих предпринимателей и резидентов сообщества «Росмолодежь. Предпринимай», а также «Запускай на Амуре» для подростков 14−17 лет и активистов «Движения Первых».
Участники направления «Создавай на Амуре» смогли создать и визуализировать карту предпринимательских возможностей. Они оформили ее на сайте, который планируют дорабатывать и дополнять.
Участники направления «Вдохновляй на Амуре» в ходе работы разработали дорожную карту по развитию сообществ. Ее дальнейшее сопровождение обеспечит сообщество «Росмолодежь. Предпринимай».
Самые юные участники (от 14 до 17 лет) направления «Запускай на Амуре» обсуждали индивидуальные карты, на которые они теперь могут опираться при дальнейшей работе в развитии личных предпринимательских инициатив.
— Участники на площадке Хабаровского края разрабатывали новые идеи и создавали карту предпринимательских возможностей. Здесь, на «Амуре», мы говорим не только о предпринимательстве как о способе получения прибыли, это скорее про служение своему государству в лице Президента, про создание уникальных продуктов, про достижение национальных целей Российской Федерации. Каждому из наших участников я хочу от души пожелать любить свою Родину, мечтать и верить, что всё получится! — отметила директор форума «Амур», председатель комитета по делам молодежи Амалия Шихалева.
Как отметили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, участников также ждет конкурс «Росмолодежь. Гранты», который состоится в онлайн формате в начале октября. Участники смогут презентовать свой проект и получить до 1 000 000 рублей на его реализацию. Для подготовки к защитам были организованы очные и онлайн-консультации. Организаторами форума «Амур» выступают Центр развития молодежного предпринимательства «Амур» и «Росмолодежь. Предпринимай» при содействии комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края. По традиции мероприятие проходит с приглашенными экспертами в различных областях.