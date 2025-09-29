В Хабаровском крае завершился форум «Амур»

— Амур и Хабаровский край в очередной раз подтвердили статус федеральной площадки, которая заряжает молодых предпринимателей и ребят. Мы сегодня видим среди сообщества молодых предпринимателей тех, кто хочет развивать не только своё дело, но и свой город, регион. В лице Федерального агентства по делам молодежи мы верим, что у нас получится достичь всех национальных целей благодаря вам, — обратился на торжественной церемонии закрытия форума к участникам советник руководителя Росмолодежь Олег Макаров.