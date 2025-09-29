На Камчатке назвали причину нападения медведя на местных жителей

Ранее в мэрии сообщали, что в Петропавловске-Камчатском объявлен режим повышенной готовности из-за участившихся случаев появления медведей в черте города. Тогда поступало несколько сообщений о выходе животных. Перед этим 25 сентября в медведь впервые вышел к людям, он был один и проявлял явную агрессию, после чего напал на женщину на территории спортивной площадки. Пострадавшую сначала доставили в реанимацию, после чего она скончалась в медучреждении.