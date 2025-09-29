Ричмонд
На Камчатке назвали причину нападения медведя на местных жителей

Напавший на пенсионерку на Камчатке медведь был в городской среде впервые.

Источник: Комсомольская правда

Медведь, напавший на жителей Камчатки, скорее всего, переплыл бухту и впервые оказался в городской среде. Такое мнение озвучил врио министра лесного и охотничьего хозяйства Дмитрий Щипицын на совещании, сообщает ТАСС.

«Все пришли к выводу, что хищник переплыл бухту. Хищник не типичный, ранее не был в городской среде, отсюда и его поведение», — заявил Шипицын.

Он также добавил, что в 2024 году было зафиксировано более 550 случаев появления животных около населенных пунктов и в городе, а в текущем году таких случаев — 75.

Ранее в мэрии сообщали, что в Петропавловске-Камчатском объявлен режим повышенной готовности из-за участившихся случаев появления медведей в черте города. Тогда поступало несколько сообщений о выходе животных. Перед этим 25 сентября в медведь впервые вышел к людям, он был один и проявлял явную агрессию, после чего напал на женщину на территории спортивной площадки. Пострадавшую сначала доставили в реанимацию, после чего она скончалась в медучреждении.