На Камчатке назвали причину нападения медведя на местных жителей

Медведь, напавший на жителей Камчатки, скорее всего, переплыл бухту и впервые оказался в городской среде. Такое мнение озвучил врио министра лесного и охотничьего хозяйства Дмитрий Щипицын на совещании, сообщает ТАСС.
«Все пришли к выводу, что хищник переплыл бухту. Хищник не типичный, ранее не был в городской среде, отсюда и его поведение», — заявил Шипицын.
Он также добавил, что в 2024 году было зафиксировано более 550 случаев появления животных около населенных пунктов и в городе, а в текущем году таких случаев — 75.
Ранее в мэрии сообщали, что в Петропавловске-Камчатском объявлен режим повышенной готовности из-за участившихся случаев появления медведей в черте города. Тогда поступало несколько сообщений о выходе животных. Перед этим 25 сентября в медведь впервые вышел к людям, он был один и проявлял явную агрессию, после чего напал на женщину на территории спортивной площадки. Пострадавшую сначала доставили в реанимацию, после чего она скончалась в медучреждении.