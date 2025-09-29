«Тольяттиазот» посетили студенты из Республики Беларусь

«Тольяттиазот» в очередной раз стал демонстрационной площадкой для лучших практик по современным технологиям, программам наставничества, целевому обучению и предоставлению социальных гарантий. Компания уже является постоянным участником федерального проекта «Профессионалитет», Но делегацию из союзного государства принимала впервые. Этот визит стал важным шагом в стратегической задаче ТОАЗа по подготовке квалифицированных кадров, отвечающих потребностям бизнеса, а также созданию условий для инновационного развития.