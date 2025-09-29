«Тольяттиазот» посетили студенты из Республики Беларусь
29.09.2025 10:01
ТОЛЬЯТТИ. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В рамках федеральной программы «Студтуризм» ТОАЗ посетила делегация студентов и молодых ученых межгосударственного образовательного учреждения «Белорусско-Российский университет» (БРУ). Гости познакомились с промплощадкой, ключевой продукцией, а также технологическими процессами на предприятии.
Фото: предоставлено АО «Тольяттиазот»
17 студентов электротехнического факультета и сотрудников БРУ (г. Могилев) совместно с
представителями Поволжского государственного университета сервиса (г. Тольятти) приняли участие в экскурсионной программе «Тольятти — город большой химии». Одним из передовых химических производств для научно-популярного визита стал «Тольяттиазот».
В ходе обзорной поездки по предприятию студентов сопровождал гид, который рассказывал значимые факты о Компании, особенностях производства минеральных удобрений и технологических процессах. Финальной точкой маршрута стал центральный пульт управления агрегата по производству аммиака № 6, где у гостей была возможность ознакомиться с оборудованием и спецификой работы операторов, дистанционно управляющих техпроцессами.
Помимо особенностей функционирования масштабного предприятия химической отрасли будущих специалистов интересовала возможность прохождения в ТОАЗе практики и стажировки.
«Тольяттиазот» в очередной раз стал демонстрационной площадкой для лучших практик по современным технологиям, программам наставничества, целевому обучению и предоставлению социальных гарантий. Компания уже является постоянным участником федерального проекта «Профессионалитет», Но делегацию из союзного государства принимала впервые. Этот визит стал важным шагом в стратегической задаче ТОАЗа по подготовке квалифицированных кадров, отвечающих потребностям бизнеса, а также созданию условий для инновационного развития.