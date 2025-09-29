С подачи коллег. Команда «Вечерки» сыграла на турнире

— Мы решили, что нам — СМИ — нужно держаться вместе и дружить медиахолдингами. Поэтому мы организовали такой турнир, — объясняет директор по развитию «РГ Медиа» Юлия Шимарская. — Настольным теннисом много кто занимается. Мы решили, что серия игр между СМИ в течение года с финалом в конце будет интересна всем. Также благодарю Департамент спорта города Москвы за предоставление такой прекрасной площадки.