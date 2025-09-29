С подачи коллег. Команда «Вечерки» сыграла на турнире

В субботу, 27 сентября, на стадионе «Лужники» состоялся Кубок «РГ Медиа» по настольному теннису среди работников СМИ. Команда «Вечерней Москвы» приняла участие в турнире.
В кубке сыграли восемь команд по три основных игрока и одному запасному. Все коллективы представляли редакции различных средств массовой информации.
— Мы решили, что нам — СМИ — нужно держаться вместе и дружить медиахолдингами. Поэтому мы организовали такой турнир, — объясняет директор по развитию «РГ Медиа» Юлия Шимарская. — Настольным теннисом много кто занимается. Мы решили, что серия игр между СМИ в течение года с финалом в конце будет интересна всем. Также благодарю Департамент спорта города Москвы за предоставление такой прекрасной площадки.
Первое место в золотой сетке турнира заняла команда из «Рамблер/новости». Лучшим в серебряной сетке стал коллектив из «РГ Медиа». Команда из «Вечерней Москвы» в этот раз не сумела занять призовых мест.