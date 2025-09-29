Нижегородцев предупредили о мошеннической схеме с индийскими номерами

Сотрудники полиции отмечают, что злоумышленники намеренно используют подобные комбинации, чтобы ввести людей в заблуждение. Незначительная разница в одной цифре может существенно повлиять на восприятие номера и создать иллюзию, что звонок поступает из знакомого региона. Правоохранительные органы призывают граждан быть более внимательными и не доверять звонкам с незнакомых номеров, даже если они кажутся похожими на номера из их региона.