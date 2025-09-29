Ричмонд
Омский бюджет получил 58 млн рублей после налоговой проверки

Выявлены ошибки в декларациях бизнесменов, сменивших регион.

Источник: Комсомольская правда

Налоговики вернули в бюджет Омской области 58 млн рублей, проверив декларации предпринимателей на упрощенной системе налогообложения. Ошибки обнаружили в документах 158 бизнесменов, переехавших в другие регионы России. Об этом рассказали в УФНС региона 29 сентября.

При смене места регистрации неверно указывался код ОКТМО в налоговых декларациях за 2024 год. Это привело к недополучению средств в областной бюджет. Деньги удалось вернуть в распоряжение омичей благодаря уточнению данных и подаче корректировочных документов.

В налоговой службе местным жителям напомнили, что при смене региона регистрации следует указывать код ОКТМО по месту учета на 31 декабря отчетного периода. Декларации по УСН подаются в новый орган, а перерасчеты авансов не предусмотрены.

Ранее «КП Омск» сообщила, что местные убийцы получили по 18 и 16 лет тюрьмы за жестокое преступление.