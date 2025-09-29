Больше калининградцев мусорят только в Магадане: экологи подсчитали, сколько отходов производят в регионе

«В 2024 году россияне сгенерировали 47,5 млн тонн бытовых отходов, что на 0,8%, или на 396 тыс. тонн больше, чем годом ранее. В целом динамика образования бытовых отходов за год осталась сравнительно стабильной, тогда как, например, оборот розничной торговли увеличился на 7,2%, а реальные располагаемые доходы — на 7,3%. Такая картина указывает на то, что темпы потребления товаров и услуг и генерируемые отходы не всегда коррелируют напрямую, а эффективное управление отходами и внедрение новых технологий становятся всё более значимыми для поддержания экологического баланса», — отмечают эксперты.