Больше калининградцев мусорят только в Магадане: экологи подсчитали, сколько отходов производят в регионе

В России за год построили 10 заводов по утилизации ТБО.

Источник: Клопс.ru

Каждый житель Калининградской области в среднем производит 507,8 кг твёрдых бытовых отходов (ТБО) в год или почти 1,5 кг в день. Это в два раза больше, чем в Якутии (247,9 кг). Такую статистику на основе данных Росприроднадзора приводит ТАСС в понедельник, 29 сентября.

Лидирует в списке самых «грязных» регионов Магаданская область, жители которой оставляют после себя 650,8 кг мусора.

«В 2024 году россияне сгенерировали 47,5 млн тонн бытовых отходов, что на 0,8%, или на 396 тыс. тонн больше, чем годом ранее. В целом динамика образования бытовых отходов за год осталась сравнительно стабильной, тогда как, например, оборот розничной торговли увеличился на 7,2%, а реальные располагаемые доходы — на 7,3%. Такая картина указывает на то, что темпы потребления товаров и услуг и генерируемые отходы не всегда коррелируют напрямую, а эффективное управление отходами и внедрение новых технологий становятся всё более значимыми для поддержания экологического баланса», — отмечают эксперты.

За год в России открыли 10 предприятий по утилизации ТБО. Среди крупнейших проектов — комплекс «Волхонка» в Санкт-Петербурге с пропускной способностью в 600 тыс. тонн в год.