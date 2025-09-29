Ричмонд
29 школ в Иркутске остались без питания 29 сентября

Поставщик вовремя не оказал услуги и не предоставил продукты.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске 29 школ остались без питания 29 сентября. Как сообщил мэр города Руслан Болотов в своем телеграм-канале, это связано с тем, что поставщик вовремя не предоставил продукты. Из-за этого в учебных заведениях сократили уроки: младшеклассники могут находиться на занятиях, а старшая школа — четыре часа.

— Теперь школы будут заключать контракты с другой компанией, чтобы обеспечить учащихся горячей едой, — пояснил КП-Иркутск глава города.

Недобросовестному подрядчику выставлены претензии. Также с ним расторгнут контракт.

— До полуночи мы ждали приезда работников и завоза продуктов. Но на наши звонки никто не отвечал и не отвечает до сих пор, — прокомментировала директор школы № 21 Ирина Кузнецова.

Прокуратура Иркутской области проводит проверку исполнения законодательства при организации питания школьников.

