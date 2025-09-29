29 школ в Иркутске остались без питания 29 сентября

В Иркутске 29 школ остались без питания 29 сентября. Как сообщил мэр города Руслан Болотов в своем телеграм-канале, это связано с тем, что поставщик вовремя не предоставил продукты. Из-за этого в учебных заведениях сократили уроки: младшеклассники могут находиться на занятиях, а старшая школа — четыре часа.