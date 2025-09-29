В Омске на второй неделе отопительного сезона омичи остаются без тепла

В Омске продолжается проблемный запуск отопительного сезона, который официально стартовал 22 сентября 2025 года. На текущий момент, 29 сентября 2025 года, омичи в соцсетях сообщают о холодных батареях в квартирах и перебоях с электричеством. Наиболее острая ситуация сложилась в Нефтяниках и Октябрьском округе, где тепло до сих пор не поступило в ряд многоквартирных домов.