В Омске на второй неделе отопительного сезона омичи остаются без тепла

В Омске продолжается проблемный запуск отопительного сезона, который официально стартовал 22 сентября 2025 года. На текущий момент, 29 сентября 2025 года, омичи в соцсетях сообщают о холодных батареях в квартирах и перебоях с электричеством. Наиболее острая ситуация сложилась в Нефтяниках и Октябрьском округе, где тепло до сих пор не поступило в ряд многоквартирных домов.
По данным жителей, отсутствие отопления фиксируется на обширных территориях: в Чкаловском поселке, в Комсомольском городке, на Космическом проспекте, на проспекте Мира, улицах Малунцева, Масленникова, Берко Цемента, Волховстроя, в на 4-й Поселковой, Нефтезаводской и улице 20 Партсъезда, а также в Амурском поселке и частично на Левом берегу.
АО «Тепловая компания» в своем официальном сообщении поясняет, что процесс подключения потребителей к теплосетям продолжается. В заявлении emphasized, что для нормализации работы гидравлической системы теплоснабжения и полного запуска всех объектов может потребоваться около двух недель с момента начала отопительного сезона.