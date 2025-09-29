Ричмонд
На Солнце прогнозируется высокая вспышечная активность 29 сентября

В области геомагнитной обстановки ожидаются слабые возмужения.

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Высокая вспышечная активность с потенциальными выбросами облаков плазмы в сторону Земли ожидается на Солнце 29 сентября. Об этом говорится в прогнозе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

«Геомагнитная обстановка — возможны слабые возмущения. Вспышечная активность — высокая, растущая, с существенными рисками для Земли», — говорится в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.