Бывшего «опера» осудят за получение в качестве взятки 65 тысяч рублей

В Башкирии завершилось расследование дела против бывшего оперуполномоченного отдела МВД Баймакского района, его обвиняют в получении взятки.
По данным следствия, в минувшем июне обвиняемый получил 65 тысяч рублей от местного жителя, подозреваемого в незаконной рубке лесных насаждений. Взамен бывший полицейский обязался оказать содействие в искусственном занижении суммы причиненного ущерба по уголовному делу, что могло повлечь смягчение наказания для подозреваемого, а также не принимать мер по наложению ареста на его имущество в обеспечительных целях.
Преступление выявили сотрудники СК и подразделения собственной безопасности МВД. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
— Материалы уголовного дела в отношении взяткодателя выделены в отдельное производство, — сообщает Следком.
