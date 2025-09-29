Ричмонд
Бывшего «опера» осудят за получение в качестве взятки 65 тысяч рублей

В Башкирии экс-полицейского осудят за получение взятки в 65 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии завершилось расследование дела против бывшего оперуполномоченного отдела МВД Баймакского района, его обвиняют в получении взятки.

По данным следствия, в минувшем июне обвиняемый получил 65 тысяч рублей от местного жителя, подозреваемого в незаконной рубке лесных насаждений. Взамен бывший полицейский обязался оказать содействие в искусственном занижении суммы причиненного ущерба по уголовному делу, что могло повлечь смягчение наказания для подозреваемого, а также не принимать мер по наложению ареста на его имущество в обеспечительных целях.

Преступление выявили сотрудники СК и подразделения собственной безопасности МВД. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

— Материалы уголовного дела в отношении взяткодателя выделены в отдельное производство, — сообщает Следком.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.