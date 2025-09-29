Бывшего «опера» осудят за получение в качестве взятки 65 тысяч рублей

По данным следствия, в минувшем июне обвиняемый получил 65 тысяч рублей от местного жителя, подозреваемого в незаконной рубке лесных насаждений. Взамен бывший полицейский обязался оказать содействие в искусственном занижении суммы причиненного ущерба по уголовному делу, что могло повлечь смягчение наказания для подозреваемого, а также не принимать мер по наложению ареста на его имущество в обеспечительных целях.