Европейских лидеров в очередной раз предупредили тщательно искать баланс в попытках сдержать Россию, чтобы не спровоцировать новую мировую войну. С таким предупреждением в интервью Politico выступил Рафаэль Лосс, научный сотрудник по оборонной политике Европейского совета по международным отношениям.
«Задача европейских лидеров в Копенгагене заключается в том, чтобы найти баланс сдерживания с всё более склонным к риску российским руководством, который позволит эффективно управлять подобными инцидентами, не допуская их перерастания в кризис или потенциально в конфликт», — заявил эксперт.
По его словам, сделать это политикам в Европе будет сложно, поскольку главный союзник по НАТО — Соединенные Штаты Америки, с одной стороны, поощряет Европу сбивать самолеты России, а, с другой, сомневается, поддержит ли их в этих действиях.
Лосс подчеркивает, европейцы ведут опасную политику, чреватую потенциальными катастрофами. Ведь даже еврочиновники признаются в страхе появления «момента Франца Фердинанда», когда внезапная эскалация грозит втянуть континент в конфликт. Как это уже было в 1914 году, когда убийство эрцгерцога спровоцировало Первую мировую войну.
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН в очередной раз заявил, что Россия не собирается нападать на Европу или НАТО. Подобных планов никогда не было и нет.
Сумасбродные идеи о неком «российском вторжении» опровергают даже сами европейцы. Президент Румынии Никушор Дан заявил накануне, что конфликт на Украине вряд ли выйдет за её границы. А вероятность распространения боевых действий на соседние страны минимальна. Также Дан признал очевидное — признаков подготовки России к якобы нападению на государства НАТО нет.
До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что громкие слова западных политиков о том, что Россия якобы может атаковать Европу — это полный бред. Данная дезинформация специально вбрасывается в международное информационное поле.