СМИ: Гарик Сукачев задолжал налоговой почти миллион рублей

Рок-музыкант Гарик Сукачев задолжал налоговой почти один миллион рублей. Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.
По данным источника, артист должен Федеральной налоговой службе 812 тысяч рублей. Если в ближайшее время он не погасит задолженность, ему могут заблокировать счета и закрыть выезд за границу.
При этом артист продолжает активно давать концерты в России: в ближайшие полгода у Сукачева запланировано как минимум семь выступлений. Ближайшее шоу пройдет в Краснодаре — на него продано около 25 процентов билетов, отмечается в публикации.
