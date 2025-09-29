Опасные рынки: что происходит с безопасностью продуктов в Узбекистане

В ходе совместных проверок санитарных служб, МВД, налоговых органов и ветеринарной службы с начала года было изъято из продажи свыше 130 тысяч килограммов продуктов питания и домашних блюд. Эти продукты не соответствовали стандартам качества и безопасности: у части истёк срок годности, другие не отвечали установленным стандартам по внешнему виду, вкусу, запаху, цвету или консистенции. Всё это — признаки испорченности или потенциальной опасности для здоровья.