Опасные рынки: что происходит с безопасностью продуктов в Узбекистане

Vaib.uz (Узбекистан. 29 сентября). Комитет санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья опубликовал тревожную статистику по состоянию рынков, где продаются продукты питания по всей стране. Как выяснилось, ситуация на многих торговых площадках далека от идеала и даже опасна для покупателей.

Источник: Vaib.Uz

В ходе совместных проверок санитарных служб, МВД, налоговых органов и ветеринарной службы с начала года было изъято из продажи свыше 130 тысяч килограммов продуктов питания и домашних блюд. Эти продукты не соответствовали стандартам качества и безопасности: у части истёк срок годности, другие не отвечали установленным стандартам по внешнему виду, вкусу, запаху, цвету или консистенции. Всё это — признаки испорченности или потенциальной опасности для здоровья.

Кроме того, 514 граждан были привлечены к административной ответственности и оштрафованы за продажу мяса, молока, кондитерских изделий, салатов и хлеба вне торговых рядов, на тележках, без специальной одежды, без медицинского осмотра и с грубым нарушением санитарных норм.

В комитете особо отметили, что проблемы с санитарией и инфраструктурой на рынках носят системный характер.

Какие проблемы сохраняются на рынках?

На 111 рынках нет оборудованных павильонов для продажи мяса, а на 158 — для молочных и кисломолочных продуктов.

На 27 рынках нет ветеринарно-санитарных лабораторий для проверки качества продукции.

На 8 рынках отсутствуют общественные туалеты, на 17 нет площадок для сбора отходов.

На 80 рынках отсутствует водоснабжение, на 142 не организован сбор и обезвреживание сточных вод.

На 77 рынках не заключены договоры с организациями для проведения дезинфекции, дератизации и дезинсекции.

В условиях, когда часть рынков не соответствует даже базовым санитарным требованиям, покупателям стоит быть особенно внимательными при выборе продуктов. Обращайте внимание на внешний вид, запах, упаковку и условия хранения. Не покупайте продукты с рук и вне официальных торговых мест.