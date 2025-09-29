Осенний призыв начнется в Нижегородской области 1 октября

В этом году для учета призывников будут применяться электронные повестки, которые направят через Госуслуги. Практика вручения бумажных повесток также сохранится. Для граждан, не явившихся без уважительной причины в течение 20 дней, предусмотрены временные ограничительные меры. Также изменен срок действия решения о призыве — теперь оно действительно в течение одного года.