Осенний призыв начнется в Нижегородской области 1 октября

Осенний призыв на военную службу в Нижегородской области, как и по всей России, стартует 1 октября и продлится до 31 декабря. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
В этом году для учета призывников будут применяться электронные повестки, которые направят через Госуслуги. Практика вручения бумажных повесток также сохранится. Для граждан, не явившихся без уважительной причины в течение 20 дней, предусмотрены временные ограничительные меры. Также изменен срок действия решения о призыве — теперь оно действительно в течение одного года.
Срочную службу призывники будут проходить на территории России, в зону СВО отправка не предусмотрена. Не менее трети новобранцев пройдут обучение в учебных частях с последующим получением военно-учетной специальности.
Срок службы составит 12 месяцев. Отправка призывников к месту назначения начнется с 15 октября.