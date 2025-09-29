Ричмонд
Высокая солнечная активность привела к рискам для Земли: ждать ли магнитных бурь

ИКИ РАН: существенные риски для Земли возникли из-за высокой активности Солнца.

Источник: Комсомольская правда

Существенные риски для Земли возникли из-за высокой солнечной активности. К такому выводу пришли ученые из лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По информации специалистов, за прошедшие сутки геомагнитная обстановка была спокойной, а активность вспышек на Солнце — высокой с ограниченными рисками для Земли.

В ближайшие 24 часа ситуация заметно изменится. Как сообщили ученые, 29 сентября возможны слабые геомагнитные возмущения. Однако вспышечная активность будет высокой и растущей, уже с существенными рисками для Земли.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН сообщали, что на Солнце произошел одновременно с максимальной фазой солнечного затмения произошел двойной выброс массы гигантских протуберанцев.