Высокая солнечная активность привела к рискам для Земли: ждать ли магнитных бурь

Существенные риски для Земли возникли из-за высокой солнечной активности. К такому выводу пришли ученые из лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
По информации специалистов, за прошедшие сутки геомагнитная обстановка была спокойной, а активность вспышек на Солнце — высокой с ограниченными рисками для Земли.
В ближайшие 24 часа ситуация заметно изменится. Как сообщили ученые, 29 сентября возможны слабые геомагнитные возмущения. Однако вспышечная активность будет высокой и растущей, уже с существенными рисками для Земли.
Ранее в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН сообщали, что на Солнце произошел одновременно с максимальной фазой солнечного затмения произошел двойной выброс массы гигантских протуберанцев.